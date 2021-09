মুক্তিযুদ্ধকালে কীভাবে রক্ষা পেলাম

রাজ্জাক সাহেবের পরামর্শ নিয়ে আমি আমার পড়াশোনার একটা বিষয়ও আপাতত: স্থির করেছি। বিষয়টি হচ্ছে: Evolution of nationalist ideas in Bengal during the 19th and earlier part of 20th centuries: among the people of Bengal, both Hindus & Muslims, Its characteristic features as revealed in contemporary publications, papers and autobiographical writings। অবশ্য বিষয়ের যে কোন পরিবর্তন করা যাবে না, এমন নয়। ভর্তির জন্য একটি বিষয় পূর্বাহ্নে স্থির করা আবশ্যক এবং তার একটি ক্ষুদ্র বিবরণ তৈরি করা প্রয়োজন বলে আমি এই বিষয়টি স্থির করেছি। তুমি একটু চিন্তা করে ফলপ্রসূ একটা বিষয়ের পরামর্শ আমাকে দিয়ো। আমার বিষয়ের একটি রূপরেখা বা Outline আমি তৈরি করেছি। তোমার চিঠি পেয়ে পরবর্তী ডাকে আমি তার কপি তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবো। মোট কথা সমগ্র ব্যাপারটাতে আমি তোমার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করছি।

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের উপর তুমি একখানি বই লেখার পরিকল্পনা নিয়েছিলে। তার কতদূর হয়েছে? তোমার ওখানেই কি প্রকাশ করতে চাও না ঢাকাতে করবে। তোমার যদি পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়ে থাকে তাহলে আমাকে লিখে জানিয়ো। আমি স্থানীয় প্রকাশকদের সঙ্গে বসবো। তুমি রাজি হলে এবং পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দিলে এখান থেকে জানুয়ারির পূর্বেই অর্থাত্ আমার যদি ইংল্যান্ড যাওয়া সম্ভব হয় তাহলে তার পূর্বেই তোমার বই প্রকাশ সমাপ্ত করে আসা সম্ভব হবে। তুমি দেরী কোরো না। এরকম বই এখানে তেমন প্রকাশিত হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের উপর দু’একখানা বই কোলকাতা থেকে এবং পরে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তার অধিকাংশই সংগ্রামের কিছু কিছু রেখাচিত্রের সংকলন। তখন পরিকল্পনাটি কি রকম তা একটু বিশদ করে লিখো।