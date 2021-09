দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ল স্বাধীনতার বার্তা

মে ১৯৭১। আগরতলার ক্রাফট হোস্টেলের শরণার্থী শিবিরে আমাদের কাছে সংবাদ পৌঁছায়, প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ এবং বাংলাদেশে গণহত্যার বিরুদ্ধে ও স্বাধীনতার সপক্ষে তাদের সমর্থন আদায়ের জন্য উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জুন মাসে হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে বিশ্ব শান্তি পরিষদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে এবং এ সূত্র ধরে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একটি প্রতিনিধিদল পাঠানো হবে। এটি ছিল মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের প্রথম প্রতিনিধিদল। দলের নেতৃত্ব দেবেন জাতীয় সংসদ সদস্য আবদুস সামাদ এবং অপর দুই সদস্য ন্যাপের যুগ্ম সম্পাদক দেওয়ান মাহবুব আলী ও আমি।

সত্তরের দশকে বিশ্ব দুই পরাশক্তির প্রভাববলয়ে বিভক্ত ছিল—যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পুঁজিবাদী বিশ্ব এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের নিয়ন্ত্রণে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো। মুক্তিযুদ্ধের সময় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন প্রশাসন ও মাওবাদী চীনের নেতৃত্ব পাকিস্তান সরকারের পক্ষ অবলম্বন করেছে এবং তারা গণহত্যার প্রতিবাদ জানাবে না। নিক্সন প্রশাসনের কাছে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে গণচীনের সঙ্গে মৈত্রীর ভূ-রাজনৈতিক কৌশল অধিকতর গুরুত্ব পায়। জুলাই মাসে কিসিঞ্জার পাকিস্তান সফরকালে অসুস্থতার ভান করে পাকিস্তান থেকে বেইজিং সফরে যান এবং আনুষ্ঠানিক মার্কিন-চীন সমঝোতার পথ উন্মুক্ত করেন। পাকিস্তানের সামরিক সরকারের এই উপকারের প্রতিদানে রিচার্ড নিক্সন কিসিঞ্জারের বাংলাদেশ-সংক্রান্ত পলিসি পেপারে নিজ হাতে লেখেন ‘To all hands, don’t squeeze yahya at this time, R.N.’