জিয়াকে বললাম কিছু বলবেন কি

আরও বলেছিলাম, চট্টগ্রামের শ্রোতারা কিন্তু আপনার কণ্ঠস্বর ঠিকই চিনতে পারবেন।

এম এ হান্নান মেনে নিয়েছিলেন এবং নাম ঘোষণা ছাড়াই বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রচার করেছিলেন বেতারে নিজের কণ্ঠে দ্বিতীয়বার।

প্রায় আধা ঘণ্টা স্থায়ী হয়েছিল এই সূচনা অধিবেশন। প্রক্ষেপণের কাজে নিজের ইচ্ছায় এসে যোগ দিয়েছিলেন মেকানিক আবদুশ শুকুর। কালুরঘাট পর্যায়ে তিনি শেষ দিনটি পর্যন্ত প্রকৌশলিক সহযোগিতায় নিয়োজিত ছিলেন।

অফিসকক্ষে শুধু আমরা দুজন। আমি ও মেজর জিয়াউর রহমান। বলেছিলাম: আচ্ছা, মেজর সাহেব, আমরা তো সব ‘মাইনর’, আপনি ‘মেজর’ হিসেবে স্বকণ্ঠে কিছু প্রচার করলে কেমন হয়?

কথাটা ছিল নিতান্ত রসিকতা। তিনি নিয়েছিলেন গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব হিসেবে। সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন: হ্যাঁ। কিন্তু কী বলা যায়, বলুন তো!

আমি এক পাতা কাগজ এগিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি নিজের পকেট থেকে কলম হাতে নিয়েছিলেন। প্রথমে তিনি লিখেছিলেন, I, Major Zia do hereby declare independence of Bangladesh.

আমি তখন বলেছিলাম: দেখুন, ‘বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে’ বলবেন কি?

তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। এরপর নিজের নামের শেষে তীরচিহ্ন দিয়ে লিখেছিলেন, ‘on behalf of our great national leader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, ... ...

লেখকের ‘স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র’ গ্রন্থ থেকে

বেলাল মোহাম্মদ: স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সংগঠক।