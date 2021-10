ইন্দিরা, নিক্সন ও কিসিঞ্জার

পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স এবং স্টেট ডিপার্টমেন্টের অধিকাংশ কর্মকর্তাই একটি সামরিক সরকারের প্রতি এ ধরনের প্রকাশ্য সমর্থন প্রকাশে অনাগ্রহী ছিলেন। তাদের বক্তব্য ছিল, পাকিস্তানে একটি সামরিক সরকার ক্ষমতা দখল করেছে। তাকে আমেরিকার কোনো অবস্থায় সমর্থন করা উচিত নয়। অন্যদিকে ভারত একটি প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র। এই গণতন্ত্রকে সমর্থন জানানো, তাকে উত্সাহ যোগান, আমেরিকার দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থের কারণেই দরকার। তারা নিদেনপক্ষে চলতি রাজনৈতিক জটিলতার মুখে কোনো পক্ষাবলম্বন না করার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন এবং পাকিস্তানে কোনোরকম সামরিক সরঞ্জাম প্রেরণে তীব্র বিরোধিতা করেন। চীনের সঙ্গে গোপন দূতালির খবর জুলাইয়ের আগ পর্যন্ত কার্যত কেউই জানতেন না, পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্সও নন। ফলে নিক্সন-কিসিঞ্জার কোন ‘সেঙ্শাল রেলেশনশিপ’-এর কথা বলছেন, তা তাদের পক্ষে ঠাহর করা অসম্ভব ছিল। বাংলাদেশ প্রশ্নে রজার্স ও কিসিঞ্জারের মধ্যে বিরোধ যখন তুঙ্গে, সে সময় ২ মে ১৯৭১ নিক্সন নিজ হাতে লিখে একটি নির্দেশনামা প্রেরণ করেন। স্টেট ডিপার্টমেন্টের উদ্দেশে পাঠানো সে নির্দেশনামায় নিক্সন লিখলেন : To all hands. Don’t squeeze Yahya at this time. RN অন্যত্র নিক্সন স্টেট ডিপার্টমেন্টের সদস্যদের এই বলে নির্দেশ দিয়েছেন যে, ‘এই সময় আমরা এমন কিছুই করব না যা ইয়াহিয়ার জন্য পরিস্থিতি জটিল করে তোলে অথবা তাকে বিব্রত করে।’ তার স্মৃতিকথায় অবশ্য নিক্সন বাংলাদেশ সমস্যাটিকে দুই পরাশক্তির ভেতর প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করে আমেরিকার নীতির সমর্থনে সাফাই গেয়েছেন এইভাবে :

‘(১৯৭১-এর) ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে পাকিস্তানের ভবিষ্যত্ কী হবে না হবে, তার চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত ছিল। বড় কোনো দেশ, সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন নিয়ে তাদের প্রতিবেশী ক্ষুদ্র দেশের ওপর চড়াও হয়ে তা ভেঙে ফেলার চেষ্টা করলে তা সহ্য করা হবে কি না, সেটাই ছিল আসল প্রশ্ন। একবার যদি এই নীতি প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায় তাহলে পৃথিবী অস্থিতিশীল ও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।’ (পৃ. ৫৩০)

অন্যদিকে কিসিঞ্জার লিখছেন :

“পূর্ব পাকিস্তানকে ‘রক্ষা’ করার কোনো প্রশ্ন এখানে উঠছে না। নিক্সন ও আমি উভয়েই মেনে নিয়েছিলাম যে (বাংলাদেশের) স্বাধীনতা সময়ের ব্যাপার মাত্র। আমাদের লক্ষ্য ছিল স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানকে রক্ষা করা, কারণ আমাদের বিবেচনায় ভারতের আসল উদ্দেশ্য পাকিস্তানের বিলুপ্তি। সোভিয়েত অস্ত্রের ঝনঝনানি ও কূটনৈতিক সমর্থনের জোরে কোনো দেশের বিভক্তি সম্ভব, এ ধারণা রোধও আমাদের লক্ষ্য ছিল। ৪ ডিসেম্বর আমি নিক্সনকে ঠিক এ কথাই বলেছিলাম যে, ভিয়েতনাম থেকে আমাদের প্রত্যাহারের সময় কোনোভাবেই এ ধারণা দেওয়া যাবে না যে, নগ্ন শক্তির ব্যবহারে সব সমস্যার সমাধান সম্ভব। যুদ্ধ ঠেকানো এখন আর সম্ভব না হলেও আমাদের চেষ্টার তীব্রতার ভেতর দিয়ে সোভিয়েতরা যাতে আরো নতুন কোনো অভিযানে নেমে না পড়ে সে ব্যাপারে তাদের হুঁশিয়ার করা যাবে।” (পৃ. ৮৮৬-৮৮৭)

পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করতে যেয়ে কিসিঞ্জার ইয়াহিয়াকে সত্য-মিথ্যা নানা আশ্বাস দিয়েছিলেন, যা ১৯৭১-এর সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের বদলে তার রক্তাক্ত পরিণতি অনিবার্য করে তোলে। জুলাই ১৯৭১-এ চীন যাওয়ার পথে পাকিস্তান এলে ইয়াহিয়া খানকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে এই নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন যে, ভারত কর্তৃক পাকিস্তান আক্রান্ত হলে, যুক্তরাষ্ট্র বসে থাকবে না। জি ডব্লিউ চৌধুরী সে কথা স্মরণ করে লিখেছেন, আমেরিকার কাছ থেকে সে ধরনের সমর্থন ও উত্সাহ না পেলে ইয়াহিয়া হয়তো আরো অনেক সমঝে, বুঝে-শুনে পা ফেলতেন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, চীনের নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সময়েও কিসিঞ্জার ‘ভারতীয় আগ্রাসনের মুখে’ পাকিস্তানকে সাহায্য করার ব্যাপারে চীনা নেতৃত্বকে উত্সাহিত করেছিলেন। চীন তোমাদের সঙ্গে আছে, এই মর্মে একটি বার্তাও ইয়াহিয়ার জন্য তিনি বয়ে এনেছিলেন। কিন্তু তার সে কথায় সত্যের চেয়ে কল্পনাই ছিল বেশি। পাকিস্তানি কূটনীতিক সুলতান খান তার স্মৃতিকথা, মেমরিস অ্যান্ড রিফ্লেকশনস অব এ পাকিস্তানি ডিপোম্যাট গ্রন্থে (দি লন্ডন সেন্টার ফর পাকিস্তান স্টাডিস, লন্ডন, ১৯৯৭) লিখেছেন, চীন থেকে তার গোপন সফর শেষে ইসলামাবাদে ফিরে কিসিঞ্জার ইয়াহিয়াকে বলেছিলেন, ভারত যদি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আক্রমণ করে তাহলে চীন সৈন্য ও অস্ত্র নিয়ে পাল্টা আঘাত হানবে। কিন্তু খান সে কথা চীনা প্রতিশ্রুতির বিকৃত ব্যাখ্যা বলে লিখেছেন। চৌ এন লাই যা বলেছিলেন তার মর্মকথা হলো, পাকিস্তান আক্রান্ত হলে চীন ‘মুখ বুজে দর্শক হয়ে থাকবে না, সে পাকিস্তানকে সমর্থন করবে।’ খান নিজে চৌর সঙ্গে সে বছর এপ্রিলে দেখা করেছিলেন, তখন চৌ তাকে একবারের জন্যও সামরিকভাবে সমর্থনের কোনো প্রতিশ্রুতি দেননি (দেখুন, সুলতান খান, পৃ. ৩০৮)।