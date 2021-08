কুষ্টিয়ার যুদ্ধ

আক্রমণের সব আয়োজন সম্পূর্ণ, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, চলাচলের ব্যবস্থার অসুবিধা ও একটা গাড়ি দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ায় সুবেদার মুজাফফরের অধীন মুক্তিযোদ্ধারা নির্দিষ্ট স্থানে যথাসময়ে পৌঁছাতে পারেননি। তাই বাধ্য হয়ে আমি আক্রমণের দিন ও সময় ২৪ ঘণ্টা পিছিয়ে দিই। অর্থাত্ আক্রমণের নতুন দিন ও সময় স্থির করি ৩০ মার্চ ভোর চারটায়।

২৮ মার্চ রাত থেকে ২৯ মার্চ রাত পর্যন্ত অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে মুক্তিযোদ্ধারা কুষ্টিয়া শহরের অদূরে মাঠে-ময়দানে ও জঙ্গলে অবস্থান করেন। সুবেদার মুজাফফরের অধীন মুক্তিযোদ্ধারা নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছাতে সক্ষম হন ২৯ মার্চ ভোরবেলা। নিয়মিত যোগাযোগ করে তাঁদের আক্রমণের পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয় এবং যথারীতি অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, ওষুধপত্র ও বেসামরিক লোক সরবরাহ করা হয়।

৩০ মার্চ ভোর চারটায় তিন দিক থেকে আমরা অতর্কিতভাবে কুষ্টিয়া আক্রমণ করি। আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে অনুসরণকারী জনগণের গগনবিদারী ‘জয়বাংলা’ জয়ধ্বনিতে বোধ হয় শত্রুপক্ষের মনোবল ভেঙে যায়। প্রায় ঘণ্টা খানেক তুমুল যুদ্ধের পর আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা পুলিশ লাইন ও অয়্যারলেস কেন্দ্রের ভেতর ঢুকে পড়ে এবং শত্রু হনন শুরু করে। উপায়ন্তর না দেখে সামান্যসংখ্যক পাকিস্তানি সেনা তাদের অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দিয়ে দ্রুতগতিতে জেলা স্কুলের দিকে পালিয়ে যায়। পালানোর প্রাক্কালেও অনেকে নিহত হয়। পুরো দিনের যুদ্ধে একমাত্র তাদের সদর দপ্তর জেলা স্কুল ও পার্শ্ববর্তী এলাকা ব্যতীত পুরো শহরই আমাদের হস্তগত হয়। মুক্তিযোদ্ধারা ৩০ মার্চ সারা রাত পাকিস্তানি সেনাদের চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখে মুহুর্মুহু জয়ধ্বনিসহকারে গোলাবর্ষণ করতে থাকেন। পাকিস্তানি সেনারা অয়্যারলেসে যশোরের কাছে আরও সেনা পাঠানোর আবেদন জানিয়েও ব্যর্থ হয়। আমাদের অয়্যারলেস সেটের মারফত শত্রুপক্ষের অয়্যারলেস মনিটরিং করে যশোরের দেওয়া প্রত্যুত্তর আমাদের হস্তগত হয়। যশোরের প্রত্যুত্তর ছিল—‘Reinforcement not possible. Try to live on your own’