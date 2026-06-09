দীপ্তি চৌধুরীর বিয়ে: উচ্ছ্বাস, শ্রদ্ধা ও আলোচনা

চ্যানেল আইয়ের উপস্থাপক দীপ্তি চৌধুরী সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ও গবেষক মুশতাক ইবনে আইয়ুবকে বিয়ে করেছেন। রাজধানীর বাংলামোটরে তাঁদের আক্দ সম্পন্ন হয়। বিয়ের পর সামাজিক মাধ্যমে আলোচনা-সমালোচনা চললেও দীপ্তি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। ফেসবুকে তিনি স্বামী মুশতাককে 'সবচেয়ে সুন্দর হৃদয়ের মানুষ' উল্লেখ করে লিখেছেন, "যাকে না পাওয়া ছিল একমাত্র আফসোস, আল্লাহ তাঁকে জীবনসঙ্গী হিসেবে উপহার দিয়েছেন।" তাঁর পোস্টে আড়াই লাখের বেশি রিঅ্যাকশন এসেছে। বিয়ের পরেও দীপ্তি পেশাগত কাজে সক্রিয়।
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