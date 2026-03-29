ট্রাম্পবিরোধী ‘নো কিংস’ বিক্ষোভ, লাখো মানুষের প্রতিবাদ

যুক্তরাষ্ট্রে ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসনবিরোধী নীতি ও ইরান যুদ্ধের প্রতিবাদে শনিবার তৃতীয়বারের মতো ‘নো কিংস’ বিক্ষোভ হয়েছে। ৩২০০টির বেশি স্থানে লাখো মানুষ অংশ নেন। নিউইয়র্ক, ডালাস, ফিলাডেলফিয়া ও ওয়াশিংটনে বড় মিছিল হয়। মিনেসোটায় নিহত অভিবাসী রেনি গুড ও অ্যালেক্স প্রেটির ছবি নিয়ে প্রতিবাদ চলে। গভর্নর টিম ওয়ালৎস, সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স গণতন্ত্রের পক্ষে সোচ্চার হন। অভিনেতা রবার্ট ডি নিরো ট্রাম্পকে স্বাধীনতা-নিরাপত্তার হুমকি বলেন। ডালাসে সংঘর্ষ ও লস অ্যাঞ্জেলেসে গ্রেপ্তার-কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ হয়।
