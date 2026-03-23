যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সোমবার ইরানের বিদ্যুৎকেন্দ্র ও জ্বালানি অবকাঠামোতে পাঁচ দিনের জন্য হামলা স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছেন। ট্রুথ সোশ্যালে তিনি ইরান-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ফলপ্রসূ আলোচনার কথা উল্লেখ করেন। তবে ইরান আলোচনার বিষয়টি অস্বীকার করে দাবি করেছে, তাদের পাল্টা হুমকির কারণে ট্রাম্প পিছু হটেছেন। এর আগে ট্রাম্প ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হরমুজ প্রণালি উন্মুক্ত না হলে ইরানের বিদ্যুৎকেন্দ্র ধ্বংসের হুমকি দেন। জবাবে ইরান মধ্যপ্রাচ্যের সব জ্বালানি অবকাঠামোতে হামলা ও হরমুজ প্রণালি বন্ধের হুঁশিয়ারি দেয়।
