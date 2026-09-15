অপরাধ
সেলুনে আতঙ্ক ছড়িয়ে কুপিয়ে হত্যা
ঢাকার কেরানীগঞ্জে সেলুনে চুল কাটাচ্ছিলেন ফরহাদ হোসেন (৩০)। হঠাৎ সেখানে ঢুকে কয়েকজন তাঁকে এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়ে আতঙ্ক ছড়ায়। এরপর চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে ফরহাদকে গুরুতর আহত করে। পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ফরহাদের স্বজনদের দাবি, মোহাম্মদপুরের কিশোর গ্যাং সদস্য আরমান, সোহেলসহ ৭-৮ জন চাঁদা দাবি করায় এই হত্যাকাণ্ড।
Also Read
-
বিশ্বকাপ না খেলতে যাওয়ার সিদ্ধান্তটি মূলত আমারই ছিল: আসিফ নজরুল
-
জিন্নাহকে নিয়ে কেন এই প্রতিবাদ
-
খুঁটিতে বাঁধা যুবকের দুই হাত, পিঠে ইট, দল বেঁধে পিটুনি
-
সেলুনে কাটাচ্ছিলেন চুল, হঠাৎ এলোপাতাড়ি গুলি, চাপাতি দিয়ে কোপ
-
মির্জা শামারুহ নেই, মনোনয়ন ফরম নিলেন মির্জা ফয়সল