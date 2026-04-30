প্রতিপক্ষকে ফাঁসাতে ভয়াবহ হত্যা, পিবিআইয়ের উদঘাটন

মুন্সিগঞ্জ সদরে ২০১৭ সালের ৩ নভেম্বর এক তরুণের মাথাবিহীন লাশ উদ্ধারের ছয় মাস পর পিবিআই চাঞ্চল্যকর রহস্য উদ্‌ঘাটন করে। নিহত তরুণের পকেটে নাটোরের একটি মামলার কাগজ পাওয়া যায়। পিবিআইয়ের তদন্তে বেরিয়ে আসে, মুন্সিগঞ্জের শফি কাজী জমি দখল নিয়ে প্রতিপক্ষকে ফাঁসাতে এই ভয়ংকর পরিকল্পনা করেন। তিনি অবৈধভাবে ভারত থেকে দেশে এসে ভুয়া মামলা করেন, তরুণকে হত্যা করে সেই মামলার কাগজ পকেটে রেখে আবার ভারতে ফিরে যান।

