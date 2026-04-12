তিনজনকে ঘটনাস্থল থেকে আটক করেছে পুলিশ। ১২ এপ্রিল
অপরাধ

মোহাম্মদপুরে কিশোর গ্যাং এলেক্স গ্রুপের প্রধানকে হত্যা

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে কিশোর গ্যাংয়ের বিরোধের জেরে এলেক্স ইমন নামে একজনকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তিনি ‘এলেক্স গ্রুপ’–এর প্রধান ছিলেন।আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ‘এলেক্স গ্রুপ’ ও ‘আরমান শাহরুখ গ্রুপ’–এর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে আরমান শাহরুখ গ্রুপের তিন সদস্য মো. সাইফ, তুহিন ও মো. রাব্বী কাজীকে চাপাতিসহ আটক করেছে। মোহাম্মদপুরে কিশোর গ্যাংয়ের দৌরাত্ম্য নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে।

