অপরাধ
লুটের অস্ত্রে চলছে ছিনতাই, ১৩৬৩টির হদিস নেই
চট্টগ্রামে পাহাড়তলী থানা থেকে লুট হওয়া রিভলবারসহ পারভেজ ও রিয়াজকে গত মে মাসে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশের দাবি, জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানে লুণ্ঠিত অনেক অস্ত্র এখনো উদ্ধার হয়নি, যা অপরাধীদের হাতে চলে গেছে। পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্যমতে, ১,৩৬৩টি আগ্নেয়াস্ত্র এখনো উদ্ধার করা যায়নি। এ ছাড়া, কারাগার থেকে পালানো বন্দীদের মধ্যে ৭২১ জন এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে। এতে জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।
