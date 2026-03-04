অপরাধ
কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুরিকাঘাতে শিক্ষিকা নিহত
কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজ কক্ষে সমাজকল্যাণ বিভাগের সভাপতি আসমা সাদিয়া রুনা আজ বুধবার উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন।রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী ফজলুর রহমানকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা, বেতন বৃদ্ধি ও বদলি সংক্রান্ত ক্ষোভের জেরে ফজলুর রহমান শিক্ষককে হত্যার পর আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। আনসার ও শিক্ষার্থীরা দরজা ভেঙে তাদের উদ্ধার করে। শিক্ষকের মাথায় একাধিক আঘাত ও অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মৃত্যু হয়। পুলিশ দুটি ছুরি ও আলামত জব্দ করেছে।
Also Read
-
যুদ্ধে ইরানের নতুন কৌশলে যুক্তরাষ্ট্র কি ফাঁদে পড়ল
-
মার্কিন হামলায় ডুবে যাওয়া ইরানি যুদ্ধজাহাজ থেকে ৮৭ জনের মরদেহ উদ্ধার
-
টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপে অ্যালেনের দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড, ফাইনালে নিউজিল্যান্ড
-
সরকারে থাকা অবস্থায়, আগে-পরে জীবনে কখনো দুর্নীতি করিনি: আসিফ নজরুল
-
দপ্তরে পড়ে ছিল নারী শিক্ষকের নিথর দেহ, নিজ গলায় ছুরিকাঘাত করছিলেন কর্মচারী