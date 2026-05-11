অপরাধ
কাপাসিয়ার পাঁচ খুন: রহস্যময় সাজপোশাক
গাজীপুরের কাপাসিয়ায় পাঁচ খুনের ঘটনায় তিন দিনেও অভিযুক্ত গৃহকর্তা ফোরকান মিয়াকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। গত শনিবার সকালে শারমিন আক্তার, তাঁর তিন মেয়ে ও শ্যালক রসুল মিয়ার মরদেহ উদ্ধার হয়। হত্যা মামলায় ফোরকানকে এজাহারনামীয় আসামি করা হয়েছে। তদন্তে শারমিনের সাজানো পোশাক ও অলংকার রহস্যজনক বলে মনে করছেন অনেকে। নিহতের বাবা একে ফোরকানের 'সাজানো নাটক' দাবি করেছেন।
