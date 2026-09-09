র‍্যাব ওই তরুণীকে আটক করতে গেলে খবর পেয়ে পুরান ঢাকার কলতাবাজার এলাকার মেসের সামনে জড়ো হন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও স্থানীয় বাসিন্দারা। ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬
অপরাধ

জবি ছাত্রী বর্ষা: জিনের নামে টাকা চুরি?

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী মমতাজ আরা বর্ষাকে আটক করতে গিয়ে র‍্যাব বিতর্কের মুখে পড়েছে। পুলিশ বলছে, 'জিনে ভর করার' নামে র‍্যাব কর্মকর্তার স্ত্রীর ১৪ লাখ টাকা ও ১০ ভরি সোনা চুরির মামলার এজাহারভুক্ত আসামি বর্ষা। তবে সাদাপোশাকে র‍্যাবের আটকচেষ্টার পদ্ধতি প্রশ্নবিদ্ধ। বর্ষা দাবি করেন, বোনের সাবেক স্বামীর প্রতিশোধ এটি। ঘটনার পর থেকে বর্ষা আত্মগোপনে, মুঠোফোন বন্ধ।

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