অপরাধ
হাদি হত্যায় ফয়সালসহ দুই আসামি ভারতে গ্রেপ্তার
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যাকাণ্ডের প্রধান আসামি ফয়সাল করিম মাসুদ ও সহযোগী আলমগীর হোসেনকে ভারতীয় পুলিশ শনিবার রাতে বনগাঁও থেকে গ্রেপ্তার করেছে। ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদি গত ১২ ডিসেম্বর পুরানা পল্টনে গুলিবিদ্ধ হন। ১৮ ডিসেম্বর সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। বাংলাদেশের পুলিশ জানায়, যুবলীগ নেতা তাইজুল ইসলাম চৌধুরীর (বাপ্পী) নির্দেশে ফয়সাল গুলি করেন। গ্রেপ্তারকৃতদের আজ আদালতে হাজির করা হবে।
