এক বছরে ধর্ষণ বেড়েছে ২৭%

অপরাধ
এক বছরে ধর্ষণ বেড়েছে ২৭%
পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুসারে, গত এক বছরে দেশে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলার সংখ্যা ২৫ শতাংশ বেড়েছে। এ সময়ে ধর্ষণের মামলা বেড়েছে ২৭ শতাংশের বেশি। গত বছর নারী নির্যাতনের যত মামলা হয়েছে, প্রায় এক-তৃতীয়াংশই ধর্ষণের অভিযোগের।
Also Read
-
বিশ্ববাজারে তেলের সঙ্গে বাড়ছে খাদ্যের দাম, কী করবে বাংলাদেশ
-
সৌদি আরব, কাতার ও কুয়েতে আরও হামলা: তেল উত্তোলন কমানোর ঘোষণা কুয়েতের
-
জ্বালানি তেলের মজুত কতটা, আতঙ্কের কেনাকাটা কতটা যৌক্তিক
-
ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান কেন যুদ্ধের মধ্যে দুঃখ প্রকাশ করলেন
-
২০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু, এখন ভাড়া আর বেতন বাবদই দেন ১৪ লাখ টাকার বেশি