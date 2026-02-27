গ্রেপ্তার প্রধান আসামি নূর মোহাম্মদ ওরফে নূরা
অপরাধ

ধর্ষণের বিচার চাওয়ায় কিশোরীকে হত্যা, নূরা গ্রেপ্তার

নরসিংদীতে ধর্ষণের বিচার চাওয়ায় বাবার কাছ থেকে অপহরণের পর এক কিশোরীকে হত্যার ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত নূর মোহাম্মদ ওরফে নূরাকে গাজীপুর থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এর আগে ভুক্তভোগীর পরিবার কর্তৃক ধর্ষণের বিচার চাওয়া হলেও সাবেক ইউপি সদস্য আহাম্মদ আলী দেওয়ান অর্থ আত্মসাৎ করে ঘটনা ধামাচাপা দেন বলে অভিযোগ। এর জেরে কিশোরীকে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় আহাম্মদ আলী দেওয়ানসহ মোট ৬ জন গ্রেপ্তার হয়েছেন। দেওয়ানকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

