অপরাধ
ঢাকা, ঢাকার বাইরে পাঁচটি যানবাহনে আগুন
ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও গোপালগঞ্জে গতকাল বুধবার রাত থেকে আজ বৃহস্পতিবার ভোর পর্যন্ত পাঁচটি যানবাহনে আগুন দেওয়া হয়েছে। এতে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি। ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণকক্ষের কর্তব্যরত কর্মকর্তা রোজিনা আক্তার আজ সকালে প্রথম আলোকে এ তথ্য জানান।
Also Read
-
ঢাকায় কমলাপুর স্টেশনের বাইরে, গোপালগঞ্জে গণপূর্ত কার্যালয়ের সামনেসহ পাঁচ জায়গায় যানবাহনে আগুন
-
ট্রাইব্যুনালে কড়া নিরাপত্তা, বিজিবি-পুলিশের অবস্থান, সেনাবাহিনীর টহল
-
সিলেট টেস্ট: বাংলাদেশের রান চার শ ছাড়াল
-
পদ্মা সেতুর সামনে এক্সপ্রেসওয়ে অবরোধ, ট্রাকে আগুন, যানবাহন চলাচল বন্ধ
-
ছবিতে সকালের ঢাকা, নিরাপত্তা জোরদার, রাজনৈতিক দলের অবস্থান