বাসে আগুন
অপরাধ

ঢাকা, ঢাকার বাইরে পাঁচটি যানবাহনে আগুন

ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও গোপালগঞ্জে গতকাল বুধবার রাত থেকে আজ বৃহস্পতিবার ভোর পর্যন্ত পাঁচটি যানবাহনে আগুন দেওয়া হয়েছে। এতে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি। ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণকক্ষের কর্তব্যরত কর্মকর্তা রোজিনা আক্তার আজ সকালে প্রথম আলোকে এ তথ্য জানান।

