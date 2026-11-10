সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ ও সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ
অপরাধ

বেনজীরের ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে আরব আমিরাত

সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ সংযুক্ত আরব আমিরাতের আদালত থেকে জামিনে মুক্ত হয়ে ভ্রমণনিষেধাজ্ঞা নিয়ে দেশটিতেই অবস্থান করছেন। প্রত্যর্পণ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তিনি ইউএই ছাড়তে পারবেন না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ মঙ্গলবার সংসদে জানান, ইন্টারপোল গত বছরের ১১ এপ্রিল বেনজীরের বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারি করে। আবুধাবি এনসিবি গ্রেপ্তারের খবর জানালে বাংলাদেশ দ্রুত প্রত্যর্পণের অনুরোধ পাঠায়। বেনজীরকে দেশে ফেরাতে সরকার সব আইনগত ও কূটনৈতিক পদক্ষেপ নিচ্ছে।

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