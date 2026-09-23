অপরাধ
বারিধারায় গাড়িচাপা: গাড়িতে থাকা কিশোর পুলিশের হেফাজতে
রাজধানীর বারিধারায় প্রাইভেট কারের চাপায় নির্মাণশ্রমিক মেহেদী হাসানের (২৪) মৃত্যুর ঘটনায় চালকের আসনে থাকা কিশোরকে পুলিশ হেফাজতে নিয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে দুর্ঘটনার পর জনতা তাকে আটক করলেও পুলিশ রাতে ছেড়ে দেয়। প্রথম আলোর প্রতিবেদন ও সিসি ক্যামেরার ফুটেজ বিশ্লেষণের পর তার সম্পৃক্ততা পেয়ে তাকে আবার আইনের আওতায় আনা হয়। নিহত শ্রমিকের ভাই গাড়ির চালক আকাশ মারকের নামে মামলা করলেও পুলিশ ডিসি রুহুল কবীর খান কিশোরের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করেছেন।
Also Read
-
বনশ্রীতে কুকুরকে খাওয়াতে গিয়ে হামলা, মারধরের শিকার তরুণী
-
সংসদ সদস্য নজরুলের দ্বিতীয় স্ত্রীর আত্মহত্যা: প্ররোচনা দেওয়ার মামলায় ওবায়দুর কারাগারে
-
ফুটেজে সম্পৃক্ততা পেয়ে সেই কিশোরকে হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ
-
বখাটের হামলায় দাঁত ভেঙে যাওয়া স্কুলছাত্রী হাসপাতালে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে
-
রিকশাচালক থেকে যেভাবে ‘হ্যাকিং গুরু’ হয়ে ওঠেন ওহিদুল