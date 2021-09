মুক্তিযুদ্ধের উজ্জ্বল নক্ষত্র

স্থিরচিত্ত ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব

তাজউদ্দীন (আহমদ) সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় একাত্তরের সেই রক্তঝরা মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে। স্থিরচিত্ত স্বল্পভাষী এই মানুষটির ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। তাঁর সত্যনিষ্ঠা ও স্বার্থত্যাগ সব রকম ষড়যন্ত্র এবং প্রতিকূলতা কাটিয়ে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব করেছিল—যার নাম বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর প্রতি তাঁর আস্থা এবং আনুগত্য ছিল অকপট ও অবিচল।

তাঁর নামে কত কুৎসাই রটনা করেছিল নিন্দুকের দল। তিনি ভ্রুক্ষেপও করেননি। তাঁর একমাত্র অভীষ্ট লক্ষ্য ছিল তাঁর প্রাণের প্রিয় বাংলাদেশের সমৃদ্ধি ও সার্বভৌমত্ব। দমদম বিমানবন্দরে বাংলাদেশের নেতাদের বিদায় জানাতে যাই বিএনএনএর সর্বাধ্যক্ষ রুস্তমজি সাহেবের সঙ্গে। তিনি তাজউদ্দীন সাহেবকে বলেন, ‘Now that Bangladesh is free there should be eternal friendship between our two countries.’ (‘বাংলাদেশ তো এখন মুক্ত। দুই দেশের মধ্যে এখন এক চিরন্তন মৈত্রী স্থাপিত হবে।’) তাজউদ্দীন সাহেবের তৎক্ষণাৎ জবাব ‘Yes, as equals.’ (‘হ্যাঁ, সমান সমান হিসেবে।’) এমনই ছিল তাঁর জ্বলন্ত দেশপ্রেম।

তাজউদ্দীন-কন্যা শারমিন আহমদকে লেখা ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর পূর্বাঞ্চ​লীয় ইন্সপেক্টর জেনারেল গোলোক মজুমদারের অপ্রকাশিত চিঠি, ৮ ডিসেম্বর ২০১৪

শারমিন আহমদ: তাজউদ্দীন আহমদের মেয়ে; গবেষক