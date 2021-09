মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার

আদালত অবমাননার মামলায় উত্তরদায়ক বলেন, তিনি বলেছিলেন, ‘মানুষের সঙ্গে যখন যাই তখন তারা আমার কাছে অনুরোধ করেছেন যে আপনারা এই প্রহসন শেষ করেন এবং দু-একটা যদি না ঝুলে যায় তাহলে এটা আমার কথা ভাই...

‘আর প্রহসন নয়, মানুষের কাছে যখন যাই তখন তারা আমায় বলে, দুই একটা শাস্তি না হলে, বসে বসে আইন কপচালে হবে না, আমরা কি আইন দেখে স্বাধীনতাযুদ্ধ করেছিলাম?’

৩ ডিসেম্বর ২০১২ বাংলাদেশ প্রতিদিন-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ‘আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের অন্য মামলাগুলোর মধ্যে সাঈদীর মামলার পরই রয়েছে জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আবদুল কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে মামলাটি। এই মামলায় প্রসিকিউশনের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে আসামিপক্ষের সাফাই সাক্ষ্যগ্রহণ চলছে। ৯ ডিসেম্বরের মধ্যে সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হতে পারে। এরপর তিন দিনে প্রসিকিউশন এবং পাঁচ দিনে আসামিপক্ষের যুক্তিতর্ক শেষ হতে পারে। সেই হিসেবে ২৭ ডিসেম্বরের মধ্যে এ মামলার রায় আসতে পারে।’

ট্রাইব্যুনাল মন্তব্য করেন: ‘In the name of freedom of press or speech nobody can so predict on a subjudice case. Nobody does have jurisdiction of foretelling such imaginary dates as to subjudice proceedings. It apparently causes obstruction to the indepence and fairness of the Tribunal. Therefore, we cannot keep mum, Words spoken in the alleged report on a subjudice matter tends to interfere with the due course of judicial proceeding and thus it shall have the effect of undermining respect for the administration of justice falls within the provisions as specified in section 11 (4) of the Act of 1973.’