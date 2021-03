অবশেষে বিদ্রোহ

অবশেষে বিদ্রোহ

২৭ মার্চ ভোর হতেই সিও খবর পাঠালেন, তাঁর অফিসে সকাল নয়টায় অফিসারদের মিটিং হবে। অবশ্য এরই মধ্যে চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি আমি। সোয়া সাতটায় অফিসার্স মেসের দিকে রওনা হলাম। সঙ্গে কবির ও হারুন এবং বেলায়েত, শহীদ, মুনিরসহ কয়েকজন জওয়ান। সবাই সশস্ত্র। আমাদের বের হতে দেখেই অন্য জওয়ানেরা অ্যামুনিশনের বাক্স খুলে যার যার অস্ত্র লোড করা শুরু করল। অফিসার্স মেসে গিয়ে সিও, সাদেক নওয়াজ, আমজাদ, গাফফার, আখতার আর আবুল হোসেনকে দেখলাম। আমরা নাশতার টেবিলে বসলাম। ওয়েটার অর্ডার নিতে এল। সিও নাশতা করছিলেন। তাঁর পাশে বসা আমজাদ আর সাদেকের খাওয়া শেষ। খেতে খেতে সাদেকের সঙ্গে কথা বলছিলেন সিও। একটু দূরে সোফায় বসা আখতার আর আবুল হোসেন। এমন সময় একজন জ্যেষ্ঠ জেসিও এসে সিওকে বলল, সাদেক নওয়াজের কোম্পানিতে একটা সমস্যা হয়েছে, তাই তাকে এক্ষুনি সেখানে যেতে হবে। কথাটা শোনা মাত্র সিও তার সঙ্গে যেতে উদ্যত হলেন। আমজাদ আর সাদেকও উঠে দাঁড়াল। আমার সন্দেহ হলো, সিওকে সরিয়ে নিয়ে বিদ্রোহ বানচাল করার চেষ্টা করা হচ্ছে না তো? দ্রুত উঠে সিওকে বাধা দিলাম আমি। বললাম, পরিস্থিতি না জেনে এভাবে যাওয়া ঠিক হবে না, আগে সবাই অফিসে যাই। তারপর কথাবার্তা বলে কোম্পানিতে যাওয়া যাবে। তা ছাড়া কোম্পানির কমান্ডার হিসেবে সাদেক নওয়াজ আছে, আমি আছি। তাই তার এত ব্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। সিও আমার কথা মেনে নিলেন। সাদেক নওয়াজ তখন তার স্টেনগানটা আনার জন্য রুমে যেতে চাইল। আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, চাইলে আমার স্টেনগানটা নিতে পারে সে। এতে আশ্বস্ত হলো সাদেক। এরই আগে এক ফাঁকে আখতারকে সাদেকের রুমে পাঠিয়েছিলাম তার স্টেনগানটা সরিয়ে রাখার জন্য। এখন সাদেক তার ঘরে গেলে আখতার ধরা পড়ে যাবে। তাই কৌশলে ঠেকালাম ওকে। আখতার সাদেকের ঘরে গিয়ে আটটা ম্যাগাজিনসহ তার স্টেনগানটা নিয়ে নেয়। আমি সময় নষ্ট করতে চাইছিলাম না। পাকিস্তানি কনভয় আসার খবর তো পেয়েছিলামই, তা ছাড়া এখানকার পরিস্থিতি যথেষ্ট উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল (পরে জেনেছিলাম, সকালের দিকে পাকিস্তানি কনভয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের মাইল দুয়েকের মধ্যে পৌঁছানোর পর সম্ভবত আমাদের বিদ্রোহের খবর পেয়ে ফিরে যায়)। যা-ই হোক, সবাইকে নিয়ে অফিসে গেলাম। অফিসটা ছিল একটা তাঁবুতে। পাকিস্তানি অফিসার তিনজন তাঁবুতে ঢুকে চেয়ারে বসামাত্রই সশস্ত্র কবির আর হারুন দুই পাশে দাঁড়াল এবং আমি সিও ও অন্য দুজনকে বললাম, ‘You have declared war aginst the unarmed people of our country. You have perpetrated genocide on our people. Under the circumstances, we owe our allegiance to the people of Bangladesh and the elected representatives of the people. You all are under arrest. Your personal safety is my responsibility. Please do not try to influence others.’

বিদ্রোহ ঘটে গেল। এতক্ষণ ছিল একরকম পিনপতন নীরবতা। হঠাৎ দেখলাম ওয়াপদার তিনতলা কোয়ার্টার থেকে পাজামা-পাঞ্জাবি পরা এক বৃদ্ধ হাতে একটা দোনালা বন্দু নিয়ে ‘জয় বাংলা’ বলে চিৎকার আর ফাঁকা গুলি করতে করতে ক্যাম্পের দিকে ছুটে আসছে। গুলির আওয়াজ আর ‘জয় বাংলা’ শুনেই যেন সবার মধ্যে সংবিৎ ফিরে এল। ক্যাম্পে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দিল জওয়ানেরা। সামরিক বাহিনীর কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে কখন আর কোত্থেকেই বা ওরা পতাকাটা পেল, তখন আমার মাথায় সেটা ঢুকছিল না। বন্দী পাকিস্তানি অফিসার তিনজনকে সিওর টেন্টে কঠোর পাহারায় রেখে বাইরে বেরিয়ে আসতেই আমাকে দেখে জওয়ানেরা ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দিয়ে উঠল। একসঙ্গে পাঁচ-ছয় শ জওয়ানের মুখে জয় বাংলা স্লোগান শুনে সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল আমার। কয়েকজন উল্লাসে সমানে ফাঁকা গুলি ছুড়ে যাচ্ছিল। আমি চিৎকার করে বললাম, কেউ যেন এখন একটা গুলিও বাজে খরচ না করে। বলতে গেলে গালিগালাজ করেই জওয়ানদের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনলাম। সাময়িকভাবে ব্যাটালিয়নের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করলাম আমি।

গুলির আওয়াজ আর জয় বাংলা ধ্বনি শুনে কয়েক মিনিটের মধ্যেই শহর এবং আশপাশের গ্রামগুলো থেকে পিল পিল করে অসংখ্য লোক এসে হাজির হলো ক্যাম্পে। অনেকের হাতে বল্লম, মাছ মারা কোচ-এসব দেশি অস্ত্র। এমনকি কয়েকটা মরচেপড়া তলোয়ারও দেখলাম। জনতা শুধু পাকিস্তানি অফিসারদের চায়। ওই উন্মত্ত লোকদের হাতে পড়লে পাকিস্তানি অফিসারদের অবস্থা কী দাঁড়াবে, সেটা সহজেই অনুমেয়। কথা দিয়েছি, তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার, তাই উত্তেজিত লোকজনকে অনেক কষ্টে নিবৃত্ত করলাম। পাঞ্জাবি পরা বৃদ্ধটি পাকিস্তানিদের হত্যা করার জন্য বন্দুক নিয়ে তেড়ে আসছিলেন। তাঁকে আমি স্টেনগানের বাঁট দিয়ে ঠেকালাম। সবাইকে বললাম, এরা POW অর্থাৎ Prisoner of War। সুতরাং এদের হত্যা করা যাবে না। আমরা এদের প্রতি জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী আচরণ করতে বাধ্য। তারপর প্রটেকশনের জন্য বন্দী পাকিস্তানি অফিসার তিনজনকে আখতারের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় থানা হাজতে পাঠিয়ে দিলাম। আখতার গিয়ে সিআইকে বলে, ‘এদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আপনার। মেজর শাফায়াত বলেছেন, বন্দীদের কোনো ক্ষতি হলে আপনার রক্ষা নেই।’ এর আগে কয়েক শ সৈন্যের কণ্ঠে জয় বাংলা স্লোগান শুনে কয়েকজন পাকিস্তানি সৈন্য ও বিহারি পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুদূর যেতেই তারা জনতার হাতে ধরা পড়ে নিহত হয়।

বিদ্রোহের প্রাথমিক উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে এলে জওয়ানদের আশপাশের গ্রামগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে অবস্থান নেওয়ার নির্দেশ দিলাম। কারণ, পাকিস্তানি বাহিনী বিমান হামলা চালাতে পারে। একজন অফিসারকে একদল জওয়ানসহ কুমিল্লার দিক থেকে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ ঠেকানোর জন্য শহরের দক্ষিণে অ্যান্ডারসন খালের পাশে অবস্থান নিতে পাঠালাম। বেলা তিনটার দিকে মেজর খালেদ মোশাররফ তাঁর সেনাদল নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এসে পৌঁছালে আমি চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের দায়িত্ব তাঁর হাতে অর্পণ করলাম।

শাফায়াত জামিল: স্বাধীনতার পর কর্নেল। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে বিদ্রোহ করে যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন, তাদের অন্যতম ছিলেন তিনি।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, রক্তাক্ত মধ্য-আগস্ট ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর (সাহিত্য প্রকাশ, সপ্তম মুদ্রণ ২০১৯) গ্রন্থ থেকে