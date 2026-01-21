খবর
সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন সর্বোচ্চ ১৬০০০০ টাকা
নতুন বেতনকাঠামোয় সরকারি কর্মকর্তা–কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ করা হচ্ছে ১০০ থেকে ১৪৭ শতাংশ। এর ফলে সর্বনিম্ন অর্থাৎ ২০তম ধাপে বেতন ২০ হাজার টাকা আর সর্বোচ্চ প্রথম ধাপে ১ লাখ ৬০ হাজার টাকার সুপারিশ করা হচ্ছে। ধাপ শেষ পর্যন্ত ২০টি থাকছে। সাবেক অর্থসচিব জাকির আহমেদ খানের নেতৃত্বাধীন ২১ সদস্যের বেতন কমিশন সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
Also Read
-
সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন সর্বনিম্ন ২০,০০০ টাকা, সর্বোচ্চ ১,৬০,০০০ টাকা
-
বাংলাদেশের বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে সিদ্ধান্ত: আইসিসির সভা শুরু
-
সিলেটে তারেক রহমানের সমাবেশ বন্ধের আহ্বান শিবির নেতার, বিক্ষোভের ডাক ছাত্রদলের
-
রাষ্ট্রপক্ষের শুনানি শুনে হাসলেন মেনন ও মানিক
-
বাংলাদেশের বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে কী হবে আইসিসির আজকের সভায়