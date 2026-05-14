জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
খবর

ঈদের ছুটির প্রজ্ঞাপন জারি

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে ২৫ মে থেকে ৩১ মে ২০২৬ পর্যন্ত সাত দিনের সরকারি ছুটির প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। এই ছুটিতে সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত এবং বেসরকারি অফিস বন্ধ থাকবে। তবে, ২৩ মে'র সাপ্তাহিক ছুটি বাতিল করে অফিস খোলা রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। জরুরি পরিষেবা ছুটির আওতামুক্ত থাকবে। ব্যাংক, আদালত ও বেসরকারি খাতের জন্য পৃথক নির্দেশনা আসবে।

