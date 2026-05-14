খবর
ঈদের ছুটির প্রজ্ঞাপন জারি
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে ২৫ মে থেকে ৩১ মে ২০২৬ পর্যন্ত সাত দিনের সরকারি ছুটির প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। এই ছুটিতে সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত এবং বেসরকারি অফিস বন্ধ থাকবে। তবে, ২৩ মে'র সাপ্তাহিক ছুটি বাতিল করে অফিস খোলা রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। জরুরি পরিষেবা ছুটির আওতামুক্ত থাকবে। ব্যাংক, আদালত ও বেসরকারি খাতের জন্য পৃথক নির্দেশনা আসবে।
Also Read
-
দুর্গন্ধের উৎস খুঁজতে গিয়ে পাওয়া গেল পুঁতে রাখা মা-মেয়ের লাশ
-
শিক্ষকদের আন্দোলনের মধ্যে নতুন উপাচার্য পেল বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়
-
ঈদে কত দিন ছুটি পাবেন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা, সে প্রজ্ঞাপন জারি, ২৩ মের ছুটি বাতিল
-
কারিনার সর্বশেষ শারীরিক অবস্থা নিয়ে যা জানালেন কায়সার হামিদ
-
সারি সারি বিছানায় অসুস্থ শিশুরা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় মা–বাবা