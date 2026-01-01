খবর
২০২৬ সাল: কোনো মাসে কত দিন ছুটি
২০২৬ সালের সরকারি ছুটির তালিকা গত বছরে প্রকাশ করা হয়। গত ৯ নভেম্বর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এ–সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করে। নতুন বছরে সাধারণ ছুটি থাকবে ১৪ দিন। সঙ্গে নির্বাহী আদেশে ছুটি থাকছে ১৪ দিন। ২০২৬ সালের ঐচ্ছিক ছুটির মধ্যে মুসলিম পর্বে মোট ৫ দিন, হিন্দু পর্বে মোট ৯ দিন, খ্রিষ্টান পর্বে মোট ৮ দিন, বৌদ্ধ পর্বে মোট ৭ দিন এবং ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর কর্মচারীদের ক্ষেত্রে মোট ২ দিন করে ছুটি নেওয়া যাবে।
