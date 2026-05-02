‘এটা আমাদেরই গল্প’ নাটকে অভিনয় করেছেন খায়রুল বাসার, ইরফান সাজ্জাদ, সুনেরাহ্ বিনতে কামাল ও কেয়া পায়েল
যে নাটক দেখে কাঁদছেন দর্শক

মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজের জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘এটা আমাদেরই গল্প’ শেষ হতে চলেছে। ৪৯তম পর্বে ইরফান সাজ্জাদ ও খায়রুল বাসারের বাবার মৃত্যু দৃশ্যে দর্শক গভীরভাবে আবেগাপ্লুত হন। ২৯ এপ্রিল প্রচারিত এই পর্বটি ইউটিউবে ১ কোটি ২৭ লাখ ভিউ ও ৩৩ হাজারের বেশি মন্তব্য পেয়েছে, যেখানে বহু দর্শক বাবার স্মৃতিচারণ করে কেঁদেছেন।

