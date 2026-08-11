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থাইল্যান্ডে দুর্ঘটনায় আহত অভিনেতা খায়রুল বাসার

থাইল্যান্ডে শুটিংয়ের বেশ কয়েকটি দৃশ্য ছিল পাহাড়ের ওপর। শুটিং শেষে সেই পাহাড় থেকে নামতে গিয়ে হঠাৎ করে দুর্ঘটনার মুখে পড়েন অভিনেতা খায়রুল বাসার। এ সময় স্কুটি চালাচ্ছিলেন চিত্রগ্রাহক মেহেদী রনি। ঘটনায় দুজনই মারাত্মক আহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় সাড়ে চারটার পর এ দুর্ঘটনা ঘটে। বর্তমানে তাঁরা পাতায়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

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