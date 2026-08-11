থাইল্যান্ডে দুর্ঘটনায় আহত অভিনেতা খায়রুল বাসার

টেলিভিশন
থাইল্যান্ডে দুর্ঘটনায় আহত অভিনেতা খায়রুল বাসার
থাইল্যান্ডে শুটিংয়ের বেশ কয়েকটি দৃশ্য ছিল পাহাড়ের ওপর। শুটিং শেষে সেই পাহাড় থেকে নামতে গিয়ে হঠাৎ করে দুর্ঘটনার মুখে পড়েন অভিনেতা খায়রুল বাসার। এ সময় স্কুটি চালাচ্ছিলেন চিত্রগ্রাহক মেহেদী রনি। ঘটনায় দুজনই মারাত্মক আহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় সাড়ে চারটার পর এ দুর্ঘটনা ঘটে। বর্তমানে তাঁরা পাতায়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
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