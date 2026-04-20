আবুল হায়াত ও তৌকীর আহমেদ
টেলিভিশন

তৌকীর: শাশুড়ির চোখে শ্রেষ্ঠ জামাই!

রোববার সুহৃদ আয়োজিত তৌকীর আহমেদের ৬০ বছর পূর্তী অনুষ্ঠানে শ্বশুর আবুল হায়াত জামাইয়ের প্রশংসা করেন। তিনি তৌকীরকে "শাশুড়ির কাছে শ্রেষ্ঠ জামাই" উল্লেখ করে বলেন, শাশুড়ির খুশির জন্য তিনি সর্বদা খাবার খান। আবুল হায়াত জানান, তৌকীরের গভীর সৃজনশীল আড্ডা ও বিয়ের অনুষ্ঠানে ৭ হাজার মানুষের উপস্থিতি তার ব্যাপক জনপ্রিয়তার প্রমাণ। তিনি তৌকীরকে ভবিষ্যতে পরিচালনা ছাড়াও অভিনয়ে মনোযোগ দিতে পরামর্শ দেন।

