টেলিভিশন
সুস্থতার লক্ষ্যে ১৫ কেজি কমালেন শখ
মডেল ও অভিনেত্রী আনিকা কবির শখ ৭ মাসে ১৫ কেজি ওজন কমিয়ে ৭০ থেকে ৫৫ কেজিতে এসেছেন। ৮ মাস আগে ফ্যাটি লিভার ধরা পড়ায় তিনি সুস্থতার জন্য জীবনযাপনে বড় পরিবর্তন আনেন। পছন্দের গরুর মাংস বাদ দিয়ে সবজি, মুরগি ও ডিম খাচ্ছেন। শখ জানান, সুস্থতার জন্য এটি বাধ্য হয়ে করছেন, তবে নিজেকে এখন ফিট ও উদ্যমী মনে হয়।
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