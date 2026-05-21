শৈশবে যৌন হয়রানির শিকার প্রিয়ন্তী উর্বী

টেলিভিশন
শৈশবে যৌন হয়রানির শিকার প্রিয়ন্তী উর্বী
অভিনেত্রী প্রিয়ন্তী উর্বী সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের শৈশবের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন। পল্লবীতে শিশুহত্যার প্রতিবাদে তিনি লেখেন, ছোটবেলায় তিনিও আপত্তিকর স্পর্শের শিকার হয়েছিলেন, যে স্মৃতি আজও তাঁকে তাড়া করে। উর্বী জানান, ৪-৫ বছর বয়সের শিশুর মনে এমন ঘটনায় গভীর ভয় ও অস্বস্তি জমা হয়। তিনি যৌন নিপীড়ক ও ধর্ষকদের কঠিন শাস্তি দাবি করেছেন, কারণ তারা শিশুর নিরাপত্তাবোধ ও শৈশবকে নষ্ট করে।
