জাহের আলভী ও আফরা ইভনাথ খান ইকরা
মৃত্যুর দুইদিন পর ইকরার ফেসবুক আইডি উধাও

অভিনয়শিল্পী স্বামী জাহের আলভীর সঙ্গে মনোমালিন্যের জেরে ‘আত্মহত্যা’ করেছেন স্ত্রী আফরা ইভনাথ খান ইকরা। রোববার ময়মনসিংহের ভালুকায় তাঁকে দাফন করা হয়। সোমবার দুপুরে ইকরার ফেসবুক আইডি হ্যাকড হয়। বান্ধবীদের অভিযোগ, পারিবারিক সমস্যার কথোপকথন মুছে দিতে আলভীই এটি করেছেন। ইকরার ফোন পল্লবী থানার পুলিশ জব্দ করেছে। নেপাল থেকে রোববার দেশে ফিরলেও আলভীর খোঁজ মিলছে না, তাঁর সব যোগাযোগমাধ্যম বন্ধ।

