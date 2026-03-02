টেলিভিশন
মৃত্যুর দুইদিন পর ইকরার ফেসবুক আইডি উধাও
অভিনয়শিল্পী স্বামী জাহের আলভীর সঙ্গে মনোমালিন্যের জেরে ‘আত্মহত্যা’ করেছেন স্ত্রী আফরা ইভনাথ খান ইকরা। রোববার ময়মনসিংহের ভালুকায় তাঁকে দাফন করা হয়। সোমবার দুপুরে ইকরার ফেসবুক আইডি হ্যাকড হয়। বান্ধবীদের অভিযোগ, পারিবারিক সমস্যার কথোপকথন মুছে দিতে আলভীই এটি করেছেন। ইকরার ফোন পল্লবী থানার পুলিশ জব্দ করেছে। নেপাল থেকে রোববার দেশে ফিরলেও আলভীর খোঁজ মিলছে না, তাঁর সব যোগাযোগমাধ্যম বন্ধ।
Also Read
-
ইরানে ‘কঠোর আঘাত’ এখনো করিনি, ‘মূল আক্রমণ শিগগিরই’: ট্রাম্প
-
যুক্তরাষ্ট্র–ইসরায়েলের সঙ্গে ইরানের যুদ্ধ: এখন পর্যন্ত যা জানা গেছে
-
স্পষ্ট কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই কি ইরানে হামলা করলেন ট্রাম্প
-
কথা থাকলেও আজ পুরস্কার দেওয়া হয়নি মোহন রায়হানকে
-
‘ভুল করে’ তিনটি মার্কিন যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করেছে কুয়েত