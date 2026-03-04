যাহের আলভীর একটি ফেসবুক পোস্ট ঘিরে নতুন করে বিতর্ক হচ্ছে
টেলিভিশন

ইকরাকে নিয়ে ফেসবুকে নতুন পোস্ট আলভীর

ছোট পর্দার অভিনয়শিল্পী যাহের আলভীর একটি ফেসবুক পোস্ট ঘিরে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে। প্রয়াত স্ত্রী আফরা ইভনাথ খান ইকরাকে সম্বোধন করে দেওয়া আবেগঘন সেই পোস্ট মুহূর্তেই সামাজিকমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। তবে সহানুভূতির বদলে সমালোচনার মুখেই পড়েন এই অভিনেতা।

