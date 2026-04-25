সন্দেহভাজন হিসেবে গ্রেপ্তার লিমনের রুমমেট হিশাম আবুঘরবেহ
যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রে ২ বাংলাদেশি হত্যা: কে এই সন্দেহভাজন

যুক্তরাষ্ট্রে নিখোঁজ দুই বাংলাদেশি পিএইচডি শিক্ষার্থীর মধ্যে জামিল আহমেদ লিমনের মরদেহ উদ্ধার হয়েছে। একই দিন নিখোঁজ নাহিদা সুলতানা বৃষ্টির মৃত্যুর খবর তাঁর ভাই নিশ্চিত করলেও মরদেহ উদ্ধার হয়নি। এদিকে লিমনের রুমমেট, ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত মার্কিন তরুণ হিশাম সালেহ আবুঘরবেহকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি নিহত লিমনের রুমমেট ও একই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। আবুঘরবেহর বিরুদ্ধে দুটি হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, পারিবারিক সহিংসতার কারণে আবুঘরবেহর ইতিহাস ছিল।

