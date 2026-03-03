যুক্তরাষ্ট্র
যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র কী কী অস্ত্র ব্যবহার করছে
ইরানের বিরুদ্ধে পরিচালিত অপারেশন এপিক ফিউরিতে যেসব অস্ত্রব্যবস্থা ব্যবহার করা হচ্ছে, সেগুলোর মধ্যে আছে—বি-১, বি-২ স্টিলথ, এফ-৩৫, এফ-১৫, এফ-১৬ ফ্যালকন যুদ্ধবিমান। লুকাস ড্রোন, এমকিউ-৯ রিপার ড্রোন, ভূমি থেকে নিক্ষেপযোগ্য এম ১৪২ হাই মবিলিটি আর্টিলারি রকেট সিস্টেম (হিমার্স), সাগর থেকে নিক্ষেপযোগ্য টমাহক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র।
