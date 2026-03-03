ইরানে চলমান যুদ্ধে মোতায়েন করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহী রণতরি ইউএসএস জেরাল্ড আর ফোর্ড
যুক্তরাষ্ট্র

যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র কী কী অস্ত্র ব্যবহার করছে

ইরানের বিরুদ্ধে পরিচালিত অপারেশন এপিক ফিউরিতে যেসব অস্ত্রব্যবস্থা ব্যবহার করা হচ্ছে, সেগুলোর মধ্যে আছে—বি-১, বি-২ স্টিলথ, এফ-৩৫, এফ-১৫, এফ-১৬ ফ্যালকন যুদ্ধবিমান। লুকাস ড্রোন, এমকিউ-৯ রিপার ড্রোন, ভূমি থেকে নিক্ষেপযোগ্য এম ১৪২ হাই মবিলিটি আর্টিলারি রকেট সিস্টেম (হিমার্স), সাগর থেকে নিক্ষেপযোগ্য টমাহক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র।

