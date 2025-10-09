যুদ্ধবিরতির প্রথম পর্যায় বাস্তবায়নে রাজি হামাস–ইসরায়েল

যুক্তরাষ্ট্র
যুদ্ধবিরতির প্রথম পর্যায় বাস্তবায়নে রাজি হামাস–ইসরায়েল
গাজায় যুদ্ধ বন্ধ ও জিম্মি মুক্তি-সংক্রান্ত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২০ দফা পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ের বাস্তবায়নে একমত হয়েছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাস ও ইসরায়েল। ট্রাম্প নিজেই এ তথ্য জানিয়েছেন। গতকাল বুধবার নিজের ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া পোস্টে ট্রাম্প লেখেন, ‘আমি অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে ইসরায়েল ও হামাস—উভয়ই আমাদের শান্তি পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে সই করেছে।’
Also Read
-
এটা বিশ্বের জন্য মহান দিন, সবার জন্য এক দারুণ ও আনন্দের দিন: ট্রাম্প
-
যুদ্ধবিরতি পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ের বাস্তবায়নে রাজি হামাস–ইসরায়েল, জানালেন ট্রাম্প
-
অস্ট্রেলিয়া ছাড়লে ৬০ কোটি টাকার প্রস্তাব কামিন্স-হেডকে
-
ওয়ান-ইফরায় দুই বিভাগে বিশ্বসেরা প্রথম আলো
-
চার গুলিতে থেমে গেল শতাব্দীর সেরা কণ্ঠ