যুক্তরাষ্ট্র
ট্রাম্পকে এড়িয়ে চলছেন মোদি?
জার্মানির 'ফ্রাঙ্কফুর্টার অ্যালজেমেইন জেইটুঙ্গ (ফাজ)' ও জাপানের 'নিক্কেই এশিয়া' নামক দুটি সংবাদপত্রের দাবি, শুল্ক নিয়ে টানাপোড়েনের সময় ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চারবার ফোন করলেও মোদি ফোন ধরেননি। পত্রিকাগুলো জানায়, ভারতের কৃষি ও ডেইরি বাজার উন্মুক্ত করতে ট্রাম্প প্রশাসন চাপ দিচ্ছিল। মোদি ফোন না ধরে বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি ট্রাম্পকে এড়িয়ে চলছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।
