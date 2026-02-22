যুক্তরাষ্ট্র
ট্রাম্পের নতুন শুল্কে কার লাভ, কার ক্ষতি
মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক আরোপকে অবৈধ ঘোষণা করলেও, তিনি ১৯৭৪ সালের বাণিজ্য আইনের ১২২ ধারা সক্রিয় করে নতুন করে ১০%, পরে সর্বোচ্চ ১৫% শুল্ক আরোপ করেছেন। ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫০ দিনের জন্য কার্যকর হবে এই শুল্ক। মালয়েশিয়া, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, যুক্তরাজ্য ও ভারতের মতো চুক্তিবদ্ধ দেশগুলোতে উচ্চতর শুল্ক বহাল থাকছে। তবে ব্রাজিলের মতো দেশের শুল্ক ৪০% থেকে ১৫% এ নেমে এসেছে, যা তাদের জন্য সুবিধাজনক।
