যুক্তরাষ্ট্র
ট্রাম্প-জেলেনস্কি বৈঠক: কঠিন সমীকরণ
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনার জন্য ওয়াশিংটন ডিসিতে পৌঁছেছেন। বাংলাদেশ সময় রাত সোয়া ১১টায় তাদের বৈঠক হওয়ার কথা। ট্রাম্পের দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত নিরসনের লক্ষ্যে এই আলোচনা। বৈঠকে ট্রাম্প সম্ভবত জেলেনস্কিকে কিছু ভূখণ্ড রাশিয়ার কাছে ছেড়ে দিতে বলবেন, যা জেলেনস্কির জন্য কঠিন হবে। আলাস্কায় বৈঠকের পর ধারণা করা হচ্ছে, পুতিন ট্রাম্পকে প্রভাবিত করতে পেরেছেন।
