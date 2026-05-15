ঝোংনানহাই গার্ডেনে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বেইজিং, চীন; ১৫ মে ২০২৬
যুক্তরাষ্ট্র

সি-ট্রাম্প: থুসিডাইডিসের ফাঁদ?

বেইজিংয়ে চীনা প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বৈঠকে সি মধ্যপ্রাচ্য বা তাইওয়ানের বদলে প্রাচীন গ্রিসের পেলোপনেশিয়ান যুদ্ধের প্রসঙ্গ টানেন। তিনি ‘থুসিডাইডিস ট্র্যাপ’ বা থুসিডাইডিসের ফাঁদ এড়াতে পরাশক্তিগুলোর নতুন সম্পর্ক গড়ার কথা বলেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, উদীয়মান শক্তি প্রতিষ্ঠিত শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করলে যুদ্ধ অনিবার্য। ট্রাম্প একে যুক্তরাষ্ট্রের 'ক্ষয়িষ্ণু' অবস্থার ইঙ্গিত হিসেবে দেখলেও তা প্রত্যাখ্যান করেন।

