মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ
যুক্তরাষ্ট্র

প্রতিরক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপ: মার্কিন সামরিক নেতৃত্বে টানাপোড়েন

মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথের বিতর্কিত কার্যকালে পেন্টাগনে তীব্র অবিশ্বাস, গোপনীয়তা ও সামরিক নেতৃত্বের ওপর সরাসরি হস্তক্ষেপের চিত্র উঠে এসেছে। সেনাপ্রধান জেনারেল র‌্যান্ডি জর্জকে আকস্মিকভাবে বরখাস্ত করা হয়, যেখানে হেগসেথ চারজন কর্নেলের পদোন্নতিও আটকে দিয়েছিলেন। হেগসেথের এই কর্মকাণ্ড সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরে ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি করেছে। ইরান সংক্রান্ত সামরিক পরিকল্পনা থেকে প্রধান কৌশলবিদদের দূরে রাখা হয়েছে, যা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলছে।

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