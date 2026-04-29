যুক্তরাষ্ট্র
ফ্লোরিডায় লিমন-বৃষ্টি হত্যা: বন্ধুরা কী বলেছেন
যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় দুই বাংলাদেশি পিএইচডি শিক্ষার্থী জামিল আহমেদ লিমন ও নাহিদা সুলতানা বৃষ্টির হত্যাকাণ্ডে লিমনের রুমমেট হিশাম আবুঘরবেহকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মঙ্গলবার আদালত হিশামের জামিন নামঞ্জুর করে কারাবন্দী রাখার নির্দেশ দেন। আদালতকক্ষে উপস্থিত লিমন-বৃষ্টির বাংলাদেশি বন্ধুরা ন্যায়বিচার দাবি করেন। বন্ধুদের একজন সালমান সাদিক শুভ বলেন, ‘আমাদের বন্ধুদের সঙ্গে ঠিক কী ঘটেছে, সেটা আমরা জানতে চাই।’
Also Read
-
‘মাত্র ১০ মিনিটে সব ডুবে গেছে, আমি পথে বসে গেছি’
-
বিএনপি কীভাবে মুক্তিযুদ্ধের দল হতে পারে, প্রশ্ন জামায়াতের আজহারুল ইসলামের
-
মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে: শাহবাজ
-
সয়াবিন তেলের দাম কখন কীভাবে কমাবেন, তা–ও জানালেন বাণিজ্যমন্ত্রী
-
ইসরায়েল–যুক্তরাষ্ট্রের পরামর্শেই কি ওপেক ছেড়েছে আমিরাত, সৌদির ওপর কী প্রভাব পড়তে পারে