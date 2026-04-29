হিলসবরো কাউন্টি আদালতকক্ষে নিহত লিমন ও বৃষ্টির বন্ধু–সহপাঠীরা
যুক্তরাষ্ট্র

ফ্লোরিডায় লিমন-বৃষ্টি হত্যা: বন্ধুরা কী বলেছেন

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় দুই বাংলাদেশি পিএইচডি শিক্ষার্থী জামিল আহমেদ লিমন ও নাহিদা সুলতানা বৃষ্টির হত্যাকাণ্ডে লিমনের রুমমেট হিশাম আবুঘরবেহকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মঙ্গলবার আদালত হিশামের জামিন নামঞ্জুর করে কারাবন্দী রাখার নির্দেশ দেন। আদালতকক্ষে উপস্থিত লিমন-বৃষ্টির বাংলাদেশি বন্ধুরা ন্যায়বিচার দাবি করেন। বন্ধুদের একজন সালমান সাদিক শুভ বলেন, ‘আমাদের বন্ধুদের সঙ্গে ঠিক কী ঘটেছে, সেটা আমরা জানতে চাই।’

