জামিল আহমেদ লিমন ও নাহিদা সুলতানা বৃষ্টি
যুক্তরাষ্ট্র

ফ্লোরিডায় মরদেহের আরেকটি অংশ উদ্ধার

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় যে জায়গা থেকে বাংলাদেশি পিএইচডি শিক্ষার্থী জামিল আহমেদ লিমনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, সেখান থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরে (২২ মাইল) একটি মরদেহের খণ্ডিত অংশ উদ্ধার করা হয়েছে। স্থানীয় সময় গতকাল রোববার (২৬ এপ্রিল) বিকেলে হিলসবরো কাউন্টি শেরিফের (পুলিশ) কার্যালয় থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর জানানো হয়েছে।

