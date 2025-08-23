যুক্তরাষ্ট্র
মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা প্রধান বরখাস্ত, কারণ অজানা
মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার (ডিআইএ) প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল জেফরি ক্রুসসহ তিন কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। পেন্টাগন কারণ জানায়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে, ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে ডিআইএ-র পর্যালোচনার জের ধরে এই সিদ্ধান্ত। পর্যালোচনায় বলা হয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় ইরানের পরমাণু স্থাপনা কয়েক মাসের জন্য পিছিয়ে গেছে, যা ট্রাম্পের পূর্বের বিবৃতির বিপরীত ছিল। প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ নিজের পছন্দ অনুযায়ী নিয়োগ দিচ্ছেন বলে জানিয়েছেন।
Also Read
-
শেখ হাসিনাকে ভারতের লোক আখ্যা দিলেন বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন
-
বাংলাদেশ–পাকিস্তান সম্পর্ক এগিয়ে নিতে ৭১-ইস্যুকে ‘ডিল’ করা উচিত: এনসিপি
-
অমীমাংসিত ইস্যুগুলো দুই দেশের সরকারের বিষয়: জামায়াত নেতা তাহের
-
পাকিস্তানি হামলায় ভারতীয় যুদ্ধবিমান ভূপাতিত হওয়ার পর সেই আদলে ক্ষেপণাস্ত্র বানাতে চায় যুক্তরাষ্ট্র
-
দাফনের ১৫ দিন পর জীবিত ফিরে এল ‘মৃত’ কিশোর