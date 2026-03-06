মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল এফবিআই

যুক্তরাষ্ট্র
মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল এফবিআই
আন্তর্জাতিক শিশু যৌন নিপীড়নের চক্র পরিচালনাসহ বিভিন্ন অভিযোগে জোবাইদুল আমিন (২৮) নামের এক বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তারের পর মালয়েশিয়া থেকে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে গেছে মার্কিন কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা (এফবিআই)। এফবিআইয়ের পরিচালক কাশ প্যাটেল আজ শুক্রবার এক এক্স পোস্টে এই তথ্য জানান। পোস্টে তিনি বলেন, এফবিআইসহ মার্কিন অংশীদাররা জোবাইদুলকে গ্রেপ্তার করে। তিনি ২০২২ সাল থেকে পলাতক ছিলেন।
Also Read
-
যানবাহনে তেল নেওয়ার সীমা বেঁধে দিল বিপিসি
-
ইসরায়েলের প্রধান ও বৃহত্তম বিমানবন্দর বেন গুরিয়নে আঘাত হেনেছে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র
-
ইরানে আগ্রাসনের প্রথম ১০০ ঘণ্টায় যুক্তরাষ্ট্রের কত ব্যয় হলো
-
বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করে মালয়েশিয়া থেকে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে গেছে এফবিআই
-
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষককে অপহরণ, অস্ত্রের মুখে টাকা নিয়ে নামানো হয় ৪৫ কিলোমিটার দূরে