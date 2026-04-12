যুক্তরাষ্ট্র
ইসলামাবাদে ২১ ঘণ্টার আলোচনা ভেস্তে গেল
মধ্যপ্রাচ্যের চলমান যুদ্ধ থামাতে ২১ ঘণ্টার আলোচনার পরও ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র কোনো সমঝোতায় পৌঁছাতে পারেনি। পাকিস্তানের ইসলামাবাদে দীর্ঘ বৈঠক শেষে আজ রোববার যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এমনটাই বলেছেন। তিনি বলেন, তেহরানকে ‘চূড়ান্ত ও সর্বোত্তম প্রস্তাব’ দেওয়ার পর তিনি আলোচনার টেবিল ছেড়ে যাচ্ছেন। এদিকে ইরানের সরকারি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত বিবৃতিতে আলোচনা ভেস্তে যাওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের অযৌক্তিক দাবিকে দায়ী করা হয়েছে।
Also Read
-
ইসলামাবাদ বৈঠক শেষে নীরব ট্রাম্প, কী হতে যাচ্ছে তা নিয়ে বড় অনিশ্চয়তা
-
ইরানকে ‘গোলপোস্ট’ ঠিক করে দিল যুক্তরাষ্ট্র
-
২১ ঘণ্টার আলোচনা ভেস্তে গেল, পরস্পরকে দোষারোপ যুক্তরাষ্ট্র–ইরানের
-
দরবারে এখনো ধোঁয়া, আহতরা আতঙ্কগ্রস্ত
-
নবনির্বাচিত দুই সংসদ সদস্য শপথ নিলেন