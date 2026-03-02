ইরানকে নেতৃত্ব দিতে ট্রাম্পের তালিকায় তিন নাম

যুক্তরাষ্ট্র
ইরানকে নেতৃত্ব দিতে ট্রাম্পের তালিকায় তিন নাম
ইরানকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা আছে। গতকাল রোববার ট্রাম্প এ কথা বলেন। ইরানের বর্তমান ধর্মীয় শাসকনেতৃত্বকে ক্ষমতাচ্যুত করতে আগের দিন শনিবার সকালে ইরানে যৌথ হামলা শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। দ্য নিউইয়র্ক টাইমসকে ট্রাম্প বলেন, ইরানের নেতৃত্ব কে দিতে পারেন, সে ব্যাপারে তাঁর কাছে তিনটা খুব ভালো পছন্দের নাম আছে। তবে ট্রাম্প নাম তিনটি প্রকাশ করেননি।
Also Read
-
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো আলোচনায় যাবে না ইরান: লারিজানি
-
সৌদি যুবরাজের অনুরোধেই কি তাহলে ইরানে হামলা চালালেন ট্রাম্প
-
ইরানকে নেতৃত্ব দিতে ট্রাম্পের ‘পছন্দের’ তালিকায় তিন নাম
-
বিশ্ববাজারে বেড়েছে তেলের দাম, ওয়ালস্ট্রিটে পতনের আভাস
-
চার মাস আগে শেষবারের মতো মৌলভীবাজার এসেছিলেন সালেহ