যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি
ইরানে হামলার ঝুঁকি: সেনাপ্রধানের সতর্কবার্তা, ট্রাম্প ক্ষুব্ধ

যুক্তরাষ্ট্রের জয়েন্ট চিফস চেয়ারম্যান জেনারেল ড্যান কেইন ইরানে হামলার সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সতর্ক করেছেন বলে বেশ কিছু গণমাধ্যমে খবর বেরিয়েছে। ওয়াশিংটন পোস্ট প্রতিবেদনে জানিয়েছিল, গত সপ্তাহে এক বৈঠকে কেইন ট্রাম্পকে বলেছিলেন, প্রয়োজনীয় গোলাবারুদের অভাব এবং আঞ্চলিক মিত্রদের সমর্থনের ঘাটতি থাকলে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর ইরানের সম্ভাব্য পাল্টা হামলা ঠেকানোর প্রচেষ্টা ব্যাহত হতে পারে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সেসব খবরে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

