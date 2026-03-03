যুক্তরাষ্ট্র
ইরানে হামলা নিয়ে নতুন ব্যাখ্যা যুক্তরাষ্ট্রের
ইরানে হামলা চালানো নিয়ে নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। তিনি বলেছেন, ইরানে হামলার বিষয়ে সংকল্পবদ্ধ ছিল ইসরায়েল এবং একবার দেশটিতে হামলা হলে নিশ্চিতভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সেনারা তেহরানের পাল্টা হামলার লক্ষ্যবস্তু হবে। সেই চিন্তা থেকে ট্রাম্প প্রশাসন আগেই দেশটিতে হামলা করেছে। ইরান–ইসরায়েল সংঘাতে বিস্ময়করভাবে যুক্তরাষ্ট্রের ঢুকে পড়া নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই ব্যাখ্যা কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ সদস্যদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে।
Also Read
-
ইউক্রেনের পর এবার মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে ইরানের শাহেদ ড্রোন
-
সাইপ্রাসে রণতরি পাঠাচ্ছে যুক্তরাজ্য
-
ইরানে হামলা নিয়ে নতুন ব্যাখ্যা দিলেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী
-
ইরানের হামলায় আক্রান্ত মার্কিন দূতাবাস-ঘাঁটি
-
বিকেএমইএর সভাপতিকে ‘ফ্যাসিস্টদের দোসর’ বলায় এনসিপির এমপি আল আমিন অবরুদ্ধ, দুই ঘণ্টা পর উদ্ধার